TIPPHETKED Vaata, kuidas alistas Kristin Kuuba Maldiivide sulgpalluri

Homne kohtumine Sindhuga algab kell 10.20. Kuuba proovis juba tänases mängus mõnda asja homset silmas pidades: „Alguses servisin rohkem taha, aga Sindhul on nii tugev rünnak, et homme tuleb pigem ette servida, varieerida, teha erinevaid lööke. Seda kõike proovisin täna – pole oluline, kui paar punkti läheb vastasele, aga tähtis on tunnetada, kuidas erinevaid lööke mängida.»