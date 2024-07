Jefimova alistas olümpiafinaalis Venemaa agressioonisõja pooldaja

Global Rights Alliance avaldab oma uurimistöös, et 16. märtsil 2022. aastal, veidi vähem kui kuu aega pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, märkis Zmuško oma Instagrami kontol meeldivaks kasutaja @annakhilkevich postituse, kus Khilkevich teatas, et «uus ajastu on saabumas» ning see on«on jõu ja võimaluste aeg». Seejärel kirjutab ta, et «ei ole mingit tarvidust eitada ja kirjutada, nagu poleks meil sellega midagi pistmist» ning «ühiskonna kõigis kihtides ja riikide vahel on kõigi maskid langenud». Järgnevalt teatab ta, et «ma näen, kuidas lääs survestab ning püüab õõnestada Venemaa kasvavat jõudu ja võimu», ning väidab, et Venemaa hinge «ei ole võimalik murda». Edasi kinnitab ta, et venelasi «ei heiduta sanktsioonid, keelud ja ähvardused». Lõpuks teatab ta, et «neil rasketel aegadel vajab meie president [Vladimir Putin] eriti meie toetust», ning kuulutab, et maailmakorda tabab suur muudatus.