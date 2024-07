PM PARIISIS Olümpial poolfinaali murdnud Zirk suure naeratuse saatel: jätsin endast kõik vette

See on väga suur asi. Kui ma olin noorem, siis nad käisid rohkem vaatamas. Kui ma läksin täiskasvanute klassi, siis noh ega ma väga kuskil finaalides ei suutnud ujuda, et nüüd see aasta on juba teine võistlus, kus mul vanemad ka kaasas on. Seal esireas olid mul lisaks kohal ka head toetajad, eesotsas Are Altrajaga. See on lahe, et Eesti lippe on tribüünil näha.