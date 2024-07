PM PARIISIS Zirgi treener: ma ei uskunud, et Kregor nii kiire on

Töö hästi tehtud, või siis hoopis hiilgavalt?

Kuivõrd oleme siin näinud, et see bassein pole kõige kiirem, siis on väga muljet avaldav, et ta suutis ujuda siin peaaegu isikliku rekordi. Ma ei uskunud, et ta nii kiire on, seega suurepärane töö!

Milline oli siis teie ootus?

Teadsime, et Kregor on võimeline jõudma poolfinaali, aga olümpial on kõik ujujad tugevad. Teadsime, et ta peab kõvasti pingutama. Üks meie eesmärkidest oli oma ujumises nelja parema sekka jõuda, see ka õnnestus. Oleme rahul.

Mida siinsed ujumised, nii tänane eelujumine kui ka kaks päeva tagasi tehtud 400 m vabaltujumise start on näidanud: millises seisus Kregor on?

Kregorile meeldib keskenduda ühele alale, milleks siin on siis 200 m liblikat. Viimaste aastate jooksul oleme välja nuputanud, et seal on tal tulevikku silmas pidades rohkem potentsiaali.

400 m vabalt ei olnudki meil ju siin esialgu plaanis ja alles kolm nädalat tagasi saime teada, et meil on boonusena ka selline võimalus olemas. Aga me ei keskendunud sellele. Samas oli see suurepärane võimalus, saada nii suure publiku ees kogemus kätte ja kõige ümbritsevaga tutvuda. Seal meil erilisi lootusi polnud.

Aga mida näitas see Kregori füüsilise seisu kohta?