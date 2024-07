VIDEO Naiste vehklemisfinaali järel käis äge tähistamine

«See on lihtsalt unistuste täitumine. Ma olengi olümpiavõitja. Ma olen hetkel nii õnnelik,» ütles Apithy-Brunet pärast võistlust, vahendab REUTERS.

«Minu jaoks võitsime koos kulla,» ütles Apithy-Brunet teiseks tulnud Balzeri kohta. «Muidugi sai ta hõbemedali ja see on erinev, kuid kokkuvõttes võitis Prantsusmaa.»

«Oli võimalus, et nad mõlemad pääsevad finaali, kuid ma polnud selleks valmis. See oli raske, sest ma teadsin, et üks peab lõpuks kaotama,» sõnas prantslannade treener võistlusjärgselt.