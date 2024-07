Kalev/Cramost olümpiavõitjaks? «Rannula mõjutas palju mu karjääri.»

«Treener nägi minus midagi. Sealt alates olen igal suvel harjutanud koos Läti parimate 3x3 korvpalluritega. Käime mööda riiki ja maailma ringi. See on olnud väga lõbus. Õpin endiselt seda mängu,» pajatas Raimo.

Ta tõdeb, et Lätis on endiselt õhus 3x3 korvpalli buum. Tokyo kullaga realiseeriti esimene laine, kuid see andis veel kõvasti indu ka järgmistele.

«Olümpia avas paljude inimeste silmad. Kõigil kolme aasta tagustel tšempionitel on oma lugu ja taust. Saalikorvpallitiimid ei tahtnud neid endale. Öeldi, et nad pole piisavalt andekad. Nende kohta räägiti palju jama. Nad tõestasid suure südame ja kirega, et eksiti,» avas Raimo tausta.

«Tokyo olümpia järel armusid lätlased 3x3 korvpalli. Lapsed võtsin neid kutte eeskujudena. Taheti olla samasugused. Nad mõistavad, et see võib olla ka nende tulevik. Olümpiakullata poleks see ala Lätis nii populaarne. Ilmselt tänu neile olen ka mina siin.»

Lühikese ajaga on juba ka üht-teist näppude vahele jäänud. Lisaks selle kevadisele – keset klubihooaega – olümpiapileti lunastamisele võideti eelmisel suvel Euroopa mängud. Hammas läks verele!