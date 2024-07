Olümpial võistlenud surfarist tehti foto, mis eirab füüsikaseadusi

Pildil on brasiillane Gabriel Medina õhus, osutab sõrmega taeva poole ja tema taga hõljub õhus ka surfilaud. Hetk tabati just siis, kui Medina oli surfanud suurel lainel ja saanud korraliku punktisaagi.

Pildi autor, AFP fotograaf Jerome Brouillet, sõnas väljaandele Guardian, et inimesed arvavad, et foto on võltsitud või isegi tehisintellekti loodud.