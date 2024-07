PM PARIISIS Klen Kaljulaid: olümpia on koht, kus teen koledat, mitte ilusat maadlust

Kui matil on mõnusam, siis siinkirjutaja lõõpis, et saab homme vastaseid loopima hakata. Ent Kaljulaid on viimase aasta jooksul rääkinud oma maadlustaktika muutmisest – varasemast loopijast on saanud taktikaline maadleja.

«Ei. Vähemalt ei ole plaanis loopida. Siin ei ole see koht, kus ma pean tegema ilusat maadlust. See on koht, kus tulen teen koledat maadlust. Väga kinnist taktikalist maadlust, kus eesmärk on võita. Kui antakse tasuta variant, siis loobin. Aga eeldan, et olümpial keegi seda ei anna,» lausus Kaljulaid tõsiselt.

Avaringis tuleb talle vastu eksootilise Mauritiuse esindaja, kuid tegelikult prantslane ja siinmail harjutav Remi Feuillet. «Tegemist on traditsioonilise Prantsuse kooli mehega. Minu eesmärk on tema maadlust lõhkuda ja tuua ta enda ligi, et tal poleks ruumi pöörata alla,» on sõjaplaan paigas.

Kui möirgav publik hakkab vastasele kaasa elama, kas see jalga nõrgaks ei võta? Rahulikul eesti mehel on vastus valmis: «Mul ei ole midagi selle vastu, kui kõik on minu vastu. Arvan, et see on mõnus tunne, kui sa ei ole favoriit.»

Koostööd Stepanjaniga kiidab Kaljulaid igati: «Ta hoiab tuju üleval. On rahulik, kogenud. Viies olümpia ikkagi, mees teab, mida mees teeb.»