PM PARIISIS Lapse sünd andis Zirgile tiivad, mis kandsid olümpiafinaali: olen valanud väga palju õnnepisaraid

Kas sa enne olümpiat uskusid, et finaalkoht on reaalne?

Trennis tehtu põhjal: jah! Viimase kuu aja jooksul näidatud ajad on mulle väga palju enesekindlust andnud. Ma pole elu sees trennis nii häid tulemusi näidanud. Teadsin, et see on mul sees.

Täna hommikul ärgates mõtlesin, et mis iganes juhtub, tean, et konkurents on väga tihe, kui anna endast maksimumi, siis olen rahul. Saan edasi või ei saa. Kõik see, mis ma siin täna tegin, on ainult boonus. Külm närv ja...

Kas jutud aeglasest basseinist võib prügikasti visata?

Tundub nii... Seda on raske kommenteerida. See on alati erinev. Terve meeste rinnuliujumise finaal oli väga aeglane. Liblikas on kõike olnud.

Milline on plaan homses finaalis?

Arvan, et suhteliselt sarnane nagu täna. Vaatame ja analüüsime, mis täna õhtul juhtus. Selle järgi paneme [täpse] plaani paika.

Mis on selle viimase eduka kuu edu võti?