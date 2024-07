PM PARIISIS Zirgi treener: kui Kregori 100 meetri aega nägin, siis mõtlesin: palun, Jumal, pea vastu!

Pärast 100 meetrit, kui nägin, et ta ujus selle 53,8ga, olin tegelikult mures. Mäletan väga hästi 2022. aasta Rooma EMi, kus ta alustas samamoodi kiiresti, aga mille viimased kümme meetrit polnud väga ilusad. Siis mõtlesin, palun, Jumal, ärgu seekord nii mingu. Seega kui ta korralikult finišeeris, siis tundsin esialgu kergendust. Kui aga aega nägin, siis sattusin mõistagi elevile.

Meeste 200 m liblikujumise finalistid ja poolfinaalide ajad. Foto: Kuvatõmmis

Kregor ise ütles, et tema hea hoo taga on hiljutine isaks saamine. Mis teie ütlete, kuidas on Kregor pärast lapse saamist muutunud?

Jaa, eks meiegi naljata, et isaks saamine annab jõudu (that dad-power is a thing - K.J.). Aga perelt saadav inspiratsioon on see, mis teeb Kregori jaoks asja erinevaks. Mullu, kui nad olid lapseootel - laps sündis novembris - oli palju stressi ja teadmatut.

Me ju reisime pidevalt ja oleme üle maailma sõidus, mida on niisamagi keeruline manageerida, rääkimata sellest, kui sul on samal ajal laps tulekul ja sul pole veel asju paigas.

Tal oli seetõttu keeruline, aga nüüd, kui need tükid on paigas, on ta rahulikum. Lisaks ei uju ta enam enda nimel, vaid tal on pere tugi. Nad toetavad teda ja usuvad temasse.

Kui palju võis Kregorile sajandikke-kümnendikke juurde anda see, et ta ujus kodupubliku lemmiku, Prantsusmaa superstaari Leon Marchandi kõrval?