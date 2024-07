Üle aastate Põhja-Koreale olümpiamedali toonud sportlased tekitasid küsimusi

Põhja-Korea segapaar kaotas finaalis Hiina duole Chuqin Wang ja Yingsha Sun 2:4 (6:11, 11:7, 8:11, 5:11, 11:7, 8:11). Lauatennis on üks maailma kõige konkurentsitihedam spordiala, kuid ka ala spetsialistide jaoks tulid hõbedale täiesti tundmatud tegijad.

Põhja-Korea hõbemedalistide kohta pole peaaegu mingit infot ja nad polnud enne OM-kvalifikatsiooniturniiri rahvusvaheliselt võistelnud. Põhja-Korea on vahele jätnud ka kaks viimast olümpiat.

Nii on suudetud jääda varjatuks, mis teeb vastastel nende mänguviisi uurimise raskeks. Edu põhjuseks peetakse mitte ainult mänguoskust, vaid ka mittestandardset reketit, kus on kasutusel teistsugune kummikiht.