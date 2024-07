Kristin Kuuba: tempovahe võrreldes eilsega oli meeletu

«Tihtipeale ongi nii, et võib tugevatega teha pallivahetusi, aga küsimus, kuidas punkt endale saada. Mul olid täna mõned õiged lahendused, aga tema tõi kõik pallid tagasi, mis tundusid, et on peaaegu minul.»

Palju Sindhu pikkus mõjutas mängu? «Saab kindlasti palju ülevalt poolt palli tabada ja parema nurgaga alla lüüa. See kindlasti on üks põhjus, miks ta nii hea mängija on.»

Põlv valu ei teinud? «Ei teinud. See koormus on alla lastud viimane aeg, natukenegi taastuksin. Keha on sel aastal olnud vigastatud ja läbi. Esimene asi on nüüd puhkus midagi keha ja vaim vajavad.»