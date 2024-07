Simone Biles – ajaloo üks edukamaid sportlaseid, kelle elu on olnud kõike muud kui lihtne

Aegade jooksul on Bilesi nägemus edust muutunud. «See tähendab minu jaoks praegu midagi natuke teistsugust. Varem defineerisid kõik mulle, mis on minu jaoks edu, kuigi mul oli oma narratiiv. Nüüd on see võistlemine, heas vaimses vormis olemine, lõbutsemine ja asjade juhtumine, mis peavad juhtuma,» jagas ta Olympics.com-iga.

Pariisi mängudel on Biles näidanud, miks peavad paljud teda spordiajaloo paremaks võimlejaks. Tema suurepärase esituse toel võitis USA võistkondlikus arvestuses kuldmedali. Seega on tal kokku kaheksa olümpiamedalit: viis kulda, üks hõbe ja kaks pronksi.

«Ma arvan, et 2016. aastal me pidime kulla võitma,» mõtiskles Biles. «Nüüd, kui ma olen palju vanem ja meil on palju rohkem kogemusi, on meil siin lihtsalt lõbus ja me naudime seda, mida me teeme.»