OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI Judoka Kaljulaid alustas olümpiadebüüti võidukalt

Enne turniiri

Avatseremooni lipukandja on olümpiavõistluseks nii valmis, kui olla saab. Seisukohal, et kõik võimalik, mis suurvõistlusel hästi esinemiseks vaja, on ära tehtud, oli ka Kaljulaidi treener Vladimir Stepanjan. «Kõige tähtsam on vaimne valmisolek. Tunnen, et selle poolega on asi korras. Klen läheb homme võitlema,» ütles Stepanjan.