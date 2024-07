Kõrvalalal viimaseks jäänud Jefimova: juba hommikul ärgates tundsin, et olen väga väsinud

Jah... Tegelikult ma eile isegi ujusin isegi trennis päris korralikult. Aga täna hommikul polnud enam nii hea kiirus. Pärast sotti oli juba kuklas, et võistlus on lõppenud: ei peagi rohkem pingutama. See ka mõjutas.

Jah, võib küll. Minu eesmärk olla parem kui Tokyos – täitus. Olin tõesti palju parem. Tegelikult see, kuidas kogu Eesti riik mulle kaasa elas... Nii palju sain positiivseid sõnumeid. Kõik oli nii positiivne. Sain sellest kindlasti kõva motivatsioonilaksu. Ma ei osanud arvata, et nii paljud inimesed jälgivad. Sain nii palju ja südamlikke sõnumeid. Arvan, et see oli olümpia tipphetk, et mind toetati nii palju.