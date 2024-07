PM PARIISIS Kaljulaid läks jaapanlase vastu täispangale, risk ei õnnestunud

Sõnadega «pinge on maas» andis Kaljulaid mõista, et olümpiapinge oli temalgi peal. «Hetkeni, mil esimest korda haaret võtsin, tundsin ennast täiesti vabalt. Kusagil kaheminutilise maadluse järel olin täiesti šokeeritud, et mis toimub? Ju on Kregoril (Zirk, jõudis ujumises finaali – V. A.) õigus, aga ta mõtles seda positiivses mõttes. Tundub, et mul oli negatiivses. Kuivõrd paljud soosikud on esimeses ringis välja kukkunud, tundub, et see negatiivne olümpiaefekt on mõjutanud päris paljusid.»