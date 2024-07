PM PARIISIS Lisaajal võidu noppinud Kaljulaid: ma ei suutnud ettegi kujutada, et võiksin nii koledalt maadelda

«Eile sai öeldud, et teen koledat maadlust, et kindla peale võita, aga nii koledat ei oleks ma suutnud ettegi kujutada. Tõesti oli väga kole maadlus. Kõige olulisem, et võit sai võetud. Nüüd on pinge maas ja järgmisele matšile saab minna juba loovamalt,» tunnistas Kaljulaid Eesti ajakirjanikele.

Ta lisas: «Kui vaataksin kõrvaltvaatajana, ütleksin oi-oi, see poiss ei oska üldse maadelda. Mis teha, nii see täna oli, õnneks lõppes kõik hästi. Ees ootab väga kõva vastane – kui teda võita, võib öelda, et olümpia on läinud väga hästi.»

Sõnadega «pinge on maas» andis Kaljulaid mõista, et olümpiapinge oli temalgi peal. «Hetkeni, mil esimest korda haaret võtsin, tundsin ennast täiesti vabalt. Kusagil kaheminutilise maadluse järel olin täiesti šokeeritud, et mis toimub? Ju on Kregoril (Zirk, jõudis ujumises finaali – V.A.) õigus, aga ta mõtles seda positiivses mõttes. Tundub, et mul oli negatiivses. Kuivõrd paljud soosikud on esimeses ringis välja kukkunud, tundub, et see negatiivne olümpiaefekt on mõjutanud päris paljusid.»

Milles kole maadlus seisnes? Kaljulaid seletas Kanal 2-le antud intervjuus: «Maasmaadlus oli väga okei, oleksin pidanud seal ära lõpetama. Aga tõmbas esimeste rünnakutega kohe käed täis, mõistus jooksis kokku. Tuli väga robustselt võita ja edasi liikuda.»

Järgmine vastane on üks soosikuid, jaapanlane Sanshiro Murao, Tokyo olümpia võistkonnavõistluse kuld. «Maadlesin temaga 4-5 kuud tagasi Türgis. Tegin pärast seda omad järeldused, tean oma võimalusi, lähen neid proovima. Mitmed favoriidid on juba välja langenud, loodan, et temagi pole sajaprotsendiliselt valmis,» vaatas Kaljulaid ettepoole.