PM PARIISIS 2,3 sentimeetrit lõpetasid Eesti sportlase olümpia: teeb haiget küll...

1/32-finaali duell indialanna Deepika Kumariga kulges väga pingeliselt. Viie vooru järel oli settide skoor 5:5 viigis ning 15 lasuga teenisid mõlemad 136 punkti. See tähendas, et võitja selgitab otsustav lask.

Reeglid on lihtsad: kumb saab märklaua keskpunktile lähemale, pääseb edasi. Kumari tabas kaheksat ning võtmed oli Pärnati käes. Hetk hiljem maandus aga temagi nool punases ringis, aga 23 millimeetri võrra tsentrist kaugemal kui konkurendil.

«Ühe noole peale laskmine ja mõned milli- või sentimeetrid on vahet. See teeb haiget küll...» rääkis Pärnat, kes ajakirjanikke ette jõudes oli saanud esimesed pisarad ära valada ja end veidi koguda.

Mis toimus otsustavatel hetkedel sportlase peas? «Ma kuulsin lihtsalt, et öeldi kaheksa. Aga ma ei mõelnud mitte midagi. Olin täiesti kindel, et minu nool maandub kollasesse (üheksasse). Tegelikult lask oli ka enesekindel. Kõik tundus kuni noole märklauas maandumiseni kontrolli all olevat,» kirjelda ta.

«Ei oskagi öelda, mis läks valesti. Vahel on nii isegi trennis: tunned, et lask on ideaalne, aga lähebki kaheksasse. Tuuleiil võib mängida. Võib-olla mu sihik polnud päris X-i ristis. Seal võib olla palju nüansse.»

Võistluse teise poole alguses kumas Kumari laskudest ebakindlust. Ta võttis lasuks pikalt mõtteaega, sageli 20-sekundilise ajarammi lõpuni. Eelviimases voorus teeniski indialanna 30 võimalikust silmast vaid 24.

«Kui oled sellisel staadionil... Vibulaskmises pole meil – või vähemalt minul – kunagi sellist kogemust olnud. Tavaliselt on mõned pealtvaatajad. Nüüd on selline atmosfäär. See on kindlasti väga uus asi ka mulle. Võib-olla ka talle. Aga tundsin end enesekindlalt,» kirjeldas Pärnat tuhandete pealtvaatajatega kaasnevaid pingeid.

Viimase viienda vooru eel oli Pärnat kuue punktini peetavas matšis 5:3 ees ehk talle piisanuks viigist. Siis võttis Kumari end aga kokku ja põrutas 30. Viigiseisult järgnenud lisanoole saatuse selgitasime lahti juba ees pool.

«Kindlasti oli väga raske. Teadsin, et Kumari on tegelikult täiesti tipptasemel laskur. Võib-olla pole tal viimased aastad kõige paremini läinud. Aga siiski – tal on see kogemus olemas. Nagu nägime ka viimast seeriat laskma minnes: ta lasi 30. Tal on, mida võtta. Eeldasin seda. Aga loomulikult üritasin vastu panna nii palju kui võimalik.»

Uudis täieneb!

Kanal 2 intervjuu: