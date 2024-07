PM PARIISIS Endrekson ja Raja lõpetasid neljapaadiga võidukalt ja rahuliku südamega: töö sai tehtud

Allar: Järgmisel aastal Eesti meistrivõistlustel äkki on vaja.

Johan: Järgmised kümme aastat eestikaid…

Allar: Vaata, selle asjaga on nii. See, et püsida enam-vähem samas vormis, pole väga suur vaev. Aga kaks asja, mis minu jaoks rohkem loevad on: kas mul on seda vaimu jõudu, et teha sellist sõitu nagu täna ka iga järgmine võistlus. See on minu vastutus võistkonna ees, kui valin jätkata.

Teine asi: nüüd on vaja ikkagi jõuga hakata nendele noorematele, kelle on täna silmis usk ja tahe olemas, teatepulk edasi anda. Teha koht tühjaks, et nad ei peaks ootama, et keegi eest ära läheks või kedagi üle sõitma. Vaid nüüd lihtsalt: palun. Aga nad on ka küsinud seda kohta!

Me käisime Tõnuga koos [selle neljapaadiga] põhja lähedalt läbi, aga tõmbasime, tundub, hoo sisse, sest neil kahel mehel on juba nii palju kogemusi finaalidest, et see kompleksne sõudmine, kus annad teadmisi üle, on meil tehtud.