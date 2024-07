PM PARIISIS Sõudjate treeneril oli neljapaati vaadates silm märg: see oli hea viimane tants

Teatavast tasemelangusest pole Endreksoni-Raja taandumisel muidugi pääsu, kuid kui kaua võiks aega minna, et meie neljapaat – peaksime me ikkagi just selle projektiga jätkama – oleks taas A-finaali tasemel?

«See sõltub nii meist kui ka teistest. Meie treenime nii, et noored areneksid võimalikult kiiresti, aga sõudmises loeb ennekõike ikkagi vastupidavus, mille ehitamine võtab aega. Selles mõttes on üks aasta väga lühike aeg.

Selleks, et järgmine aasta olla taas A-finaalis, peaksid ka teistel riikidel paljud praegused tipud lõpetama, et me saaks võidelda uute tegijate vastu. Kui vastu tulevad aga need paatkonnad, mis praegugi tegevad on, siis läheb protsess raskemalt,» sõnas Sinisalo.