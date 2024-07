PM PARIISIS Kas neljapaat jääb või kaob? Mardna: Endrekson ja Raja lubasid sellesse projekti edasi panustada

«Tõsi on see, et neljapaadi kogemuspagas on hea. Sealjuures Allar ja Tõnu lubasid aasta jooksul edasi panustada – ma ei ütle, et otse treeneritena, aga nõuandvate persoonidena, mis on noortele igal juhul kasulik. Mis laiemalt Eesti sõudmise tulevikku puudutab, siis meil on U23 ja U19 vanuseklassis mitmed head poisid, kes vajavad aega, et nad oleksid täiskasvanute tasemel rahvusvaheliselt konkurentsis,» lausus kolmandat aastat sõudeliitu tüüriv Mardna.