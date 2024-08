PM PARIISIS Tolmuimemise meistriklass, mis pannuks ka FC Barcelona mängijatel suu vett jooksma

Kui keegi juhtub kasutama kepi tagakülge, määratakse – sõltuvalt sellest, kus väljaku osas reegleid rikuti – kas karistusvise või karistuskorner (penalty corner). See viimane on siis väravast 10 meetri kauguselt lahti mängitav «nurgalöök», mis on maahokis üks paremaid viise skoori tegemiseks.

Karistuskorneri ajal lähevad ründava meeskonna mängijad nimelt karistusala joonele palli ootama, samal ajal kui kaitsvad mängijaid tõmbavad selga-kätte maskid ja kindad ning lähevad puurivahiga koos väravajoonele seisma.

India mängijad ootamas karistusala joone taga kannatlikult karistuskorneri lahti mängimist. Foto: Anjum Naveed

Asja konks? Neid on seal joonel kõigest viis. Ülejäänud «kaitsjad» kupatatakse sel hetkel keskjoonele ehk 45,7 meetri kaugusele oma väravast. Ründava tiimi asi on seejärel karistuskorner lahti mängida ja pall väravasse saata.

Kuna see on lihtsalt nõnda hea skoorimisšanss, siis ongi maahoki mäng suuresti selle peale üles ehitatud, et standardolukordi teenida. Mõelda kui suures jalgpallis oleks ka nõnda: Raio Piiroja hiilgeaegadel olnuks me Eestiga ju täielik tegija!

Stiilinäiteid penaltikorneri lahti mängimisest:

Kuivõrd ma olin varem oma silmaga näinud nii jää- kui ka saalihokit, eeldasin, et maahokigi on neile sarnaselt äärmiselt kõrge tempoga mäng, kus pall käib kiirelt kogu aeg ühe värava alt teise alla. Reaalsuses see aga nii polnud.

Kuigi kiireid üleminekuid oli, siis jalgpallist tuttavaid pikki palle – vutiparalleel tuleneb sellest, et maahokit mängitakse 91,4 x 55 m väljakul – maahokis naljalt ei mängita.