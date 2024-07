GALERII Finaalis seitsmendaks tulnud Zirk: armastan ujumist pärast eilset ja tänast veel rohkem

Võib-olla. Kui ma ütlesin eile, et see meediaala on piisavalt pikk, siis täna vist ei olnud: ei jõudnud neid emotsioone endast päris läbi lasta. Minu jaoks oli juba see suur võit, et ma siia pääsesin ja kõik, mis siin järjest tuli, see oli juba suur-suur boonus. Olla olümpial seitsmes, ma arvan, et see on üldse üks läbi aegade kõige tugevam 200 m liblikujumise finaal. Ma olen väga uhke enda üle.