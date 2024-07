PM PARIISIS Olümpia seitsmes, Zirk: eks mul olid medalitseremoonia riided ikkagi kaasas

Mis edasi saab? Oled varemgi rääkinud, et üle maailma ringituuritamine treeningpaikade leidmiseks on natukene väsitav. Kodu on ka väike laps. Kas nüüd midagi muutub?

Vaatame. Jah, elu on praegu nagu ta on. Olen seda välja ka öelnud, et päris rahul sellega pole. Ilmselgelt tulemused on head ja ma naudin ka koostööd treeneriga [Tom Rushtoniga], aga elustiili nii väga ei naudi.

Nüüd on tore olla basseini ääres ja seda melu teistpidi kogeda. Sellist asja lähiajal ei juhtu. See võib-olla ainulaadne hetk. Kui kodupubliku ees on nii suur staar. Igal hommikul ja õhtul on täismaja olnud. Olen kuulnud, et kohal on umbes 17 000 pealtvaatajat. See on jõhker.