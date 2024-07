PM PARIISIS Zirgi treeneri tihe õhtu: esmalt pronks, seejärel seitsmes koht

Zirk tunnistas pärast võistlust, et võttis igaks juhuks täna ka tseremooniadressid kaasa, sest kui läinukski nõnda hästi, et tulnuks medal, olnuks vastasel juhul veidi imelik. Kui väga nad tegelikult enne finaali medalist mõtlesid?

«Me teadsime, et medalit on raske loota, kuid kõik, kes olümpiafinaalis ikkagi vette hüppavad, teevad seda medalisihiga. Pärast ülimalt tihedaid poolfinaale tundus, et USAs elav-treeniv, ent Kanadat esindav Ilya Kharun on peamine pretendent pronksile ja ta ujuski lõpuks väga hästi: 1.52,8,» vastas Rushton.

Tom Rushton. Foto: Tairo Lutter

Kahe esimese mehe, olümpiarekordiga kodupubliku eest kulla võtnud Leon Marchandi (1.51,21) ja ungarlase Kristof Milaki (1.51,75) duelli juhendaja aga ei näinudki, sest jälgis finaalis ainult Zirgi ujumist.

«Ütlesin juba enne finaali korterikaaslasele Henryle (Eneli Jefimova treener Henry Hein – K.J.), et olen kurb, et ei saa seda ujumist päriselt jälgida, sest minu fookus on Kregoril. Aga mõistsin, et basseini keskel käis tihe heitlus, sest siinne publik elas lihtsalt nii maruliselt Leonile kaasa. Selles mõttes ootan väga 200 m rinnuliujumist, kus Leon uuesti stardib. Prantsusmaa publik on ülimalt äge ja mis on veel tore: nad elavad kõigile kaasa,» jätkas Rushton ning tõdes, et kusagil mujal naljalt midagi sellist ei koge.

«Kui Budapestis toimuvad tiitlivõistlused, siis nad teevad ka kõva lärmi, aga siinne areen on lihtsalt nii palju suurem ja mahutab rohkem inimesi, et see on järgmine tase. Tokyo olümpial polnud meil ju sealjuures üldse publikut, seega see on päris suur hüpe. See publik siin on kindlasti maailma üks paremaid,» kinnitas Rushton.

Seda, mis saab aga edasi – nimelt andis Zirk mõista, et tahaks uuel aastal ujumisest kerge pausi teha – ei osanud juhendaja hetkel öelda. Sest ta pole lihtsalt ühegi hoolealusega veel tulevikuplaanidest rääkinud.

«Ütlesin kõikidele, et [pärast Pariisi] teeme pausi. Mina kavatsen igatahes oma telefoni basseini visata ega võta kuu aega ühtegi kõnet vastu,» lõpetas ta naerusuiselt.