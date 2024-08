PM PARIISIS Kaljulaid võttis olümpiale sparringupartneri, kelleta ta poleks mängudele jõudnud

Mul endal oli ka vaja trenn ära teha! Vahel tegin ootamise ajal mingeid harjutusi, mida muul ajal ei jõua teha,» lausus Luha naeratades.

Ta maadleb kehakaalus kuni 73 kg, Kaljulaid aga 17 kilo raskemate meeste seas. Pariisis kolmapäeval teise ringi jõudnud ja 9. koha saanud Eesti parima judoka sõnul ei ole kaaluvahe probleemiks.

Et Luhat on hea visata? «Väga hea visata!» vastas Kaljulaid naerdes.

U23 vanuseklassist just väljunud luha kiidab Kaljulaidi treeningumetoodikat, mis talle samuti sobib. «Saabki rohkem maadelda, näed erinevaid olukordi. Teisalt tuleb kindlasti maadelda ka oma kaalu poistega, et visata. Sest Kleni ei viska. Või no viskab, aga väga vähe. Autosõit koju on hoopis lõbusam, kui oled trenni jooksul korra teda visanud!»

Kas teadmine, et tuled olümpiale ja elad olümpiakülas, kuid võistelda ei saa, vaimselt raske ei ole? «Kindlasti tahaksin ise ka võistlema minna, milline sportlane ei tahaks! Aga kui nägin, et Klen sai olümpiale, oli hea tunne, et aitasin sellele kaasa.

Praegu on olümpiat lahe kõrvalt vaadata, aga kui kaardid õigesti mängivad, siis miks mitte kunagi siin juba võistlejana olla. Pean mõistma, et praegu pole ma ise selles loos peategelane. Oled partner, peadki aitama ja olemas olema.»