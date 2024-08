OTSEÜLEKANNE Kas Karl-Martin Rammol õnnestub olümpial kohta parandada?

Pariisi suveolümpia purjeregatt jätkub Marseille's. Purjetamise ILCA 7 klassis esindab Eestit Karl-Martin Rammo, kelle jaoks see on juba neljas olümpia. Kavas on ILCA 7 klassi teine sõit. Postimees ja Duo 5 näitavad sõitu 17.10 algava otseülekande vahendusel. Kommentaatorid on Ants Väinsalu ja Juuso Roihu.