TIPPHETKED Vaata, kuidas Rammo asus Pariisi olümpial võistlustulle

Päeva esimeses sõidus jäi Rammo 34. kohale. Vaata selle tipphetkeid:

Teises sõidus tegi ta korraliku vigade paranduse ning lõpetas sõidu kuuendada. Kahe sõiduga sai ta kokku 40 silma ning paigutas ennast kokkuvõttes 21. kohale. Tasub märkida, et sellel alal on eesmärk võimalikult vähe punkte koguda. Uuesti läheb Rammo vette homme, kus ta võistleb kahes sõidus. Olümpia ametlikul lehel on kirjas, et esimene sõit peaks algama kell 16.35.

Olude poolest on tegemist koduseima olümpiaga, sest need sarnanevad Tallinna lahe omadega. «Tokyos oli palju kuumem. Temperatuur võis isegi sama olla, aga õhuniiskus oli palju kõrgem. Oleme Vahemerel võistelnud mitmel pool. Lained on tuttavad, saladuslikke hoovusi pole. Mõnel olümpiaveel on olud kogu aeg samasugused, siin vahelduvad nagu koduski,» mõtiskles Rammo 23. juulil Postimehega vesteldes.

Mõistagi soovib Rammo saavutada võimalikult hea tulemuse, aga talle oli tähendusrikas pigem see, kuidas oli muu elu kõrvalt võimalik olümpiale jõuda. «Närvi mul sees pole. Oluline on see, mida teed stardi ja finiši vahel, muu mitte,» lausus ta kogenud olümplasele iseloomuliku stoilise rahuga.