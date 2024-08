PM PARIISIS Zirk: kui keegi tuleks mulle koju, ei saaks ta aru, et siin elab sportlane

Tom on olnud teie jaoks tõeline kingitus, kuid selle mündi teine pool on ju see, et teil pole jätkuvalt oma treeningbaasi. Küll treenite Slovakkias, Hong Kongis, Türgis, vahepeal kiikate USAsse… ei tundu erilise meelakkumisena.

Absoluutselt. Kui meilt ujumismaailmas küsitakse, kas meil on juba baas olemas ja kui jätkuvalt eitavalt vastame, siis hoiavad kõik kahe käega peast kinni: kuidas te jaksate nõnda?

Üks pool on reisimine, aga teine finantsiline – see on samuti väljakutse. USA pole kõige odavam koht ja laagrid maksavad samamoodi, aga õnneks on mul suurepärased toetajad, kes võimaldanud seda asja teha.

Raske on ka olnud ja selle pärast ütlesin ka eile, et ma ei tea täpselt, mis edasi saab. Tom saab septembris ka isaks ja olles ise lapsevanem – see on väga lahe! – olen tema üle väga õnnelik. Aga kindlasti lisab see meie grupile väljakutseid, kui võtab neid ära.

Sellest tulenevalt otsin veidi ka variant B-d, aga eks vaatame jooksvalt. Meie grupp ongi natukene kaootiline kogu elu ja melu osas.

Samas, if it works, it ain't broken (kui asi töötab, siis töötab – K.J.)