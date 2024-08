PM PARIISIS Tilga loobus olümpia vaatamisest: Differti võistlus ajas adrenaliini nii üles, et ei saanud magada

«Mina pärast Nelli Differti võistlust pole enam vaadanud. Seal tuli adrekas sisse, et ei saanud enam magada, siis otsustasin, et enam ei vaata,» vastas Tilga küsimusele, kui palju ta on olümpiat jälginud. Meenutame, et epeevehklemine toimus 27. juulil.

Homme tuleb ise tulle minna. Võistlusareen Stade France mahutab umbes 77 000 tuhat pealtvaatajat. Täna käidi oludega tutvumas.

Karel, mis mõtetega täna staadionil käisite?

Ma ei tea… Ei olnud väga mõtteid. Lähen lihtsalt võistlema. See on nagu iga teine võistlust, ainult et natukene tähtsam.

Ajate oma asja radari all, nagu ikka. Treener Jeff Huntoon ütles, et üldine seis on hea. Kuidas on läinud? Olete tänavu väga vähe võistelnud ja muresid on ka olnud.

Jah, treener ei valetanud: vorm on mul hea. Põlvega on olnud probleeme. Hüpetega jäi umbes kolm kuud trennis vahele, seega hüppepraktikat on nii kolm kuni viis korda vähem kui tahaks. Aga tuleb hakkama saada.

Kuidas vähene hüppepraktika olümpiat mõjutab. Kas saate enesekindlalt peale minna?

Absoluutselt. Ma olen praeguseks paar aastat seda kergejõustikuasja teinud. Kõik liigutused on lihasmälus olemas. See vähene praktika mind ei mõjuta. Oleme kõik drillid saanud trennis ära teha. Arvan, et tuleb välja.

Kes tribüünidel kaasa hakkavad elama?

Minu esimene treener Jaan Tiitsaar, ema, isa, tädi ja siis veel paar sõpra. Minu poolt on tribüünidel kümme inimest vähemalt.

Milliste eesmärkidega starti lähete?

Eesmärk on tervena lõpuni jõuda ja isiklik rekord teha.

26-aastase Tilga tippmark pärineb eelmise suve MMilt, kus ta lõpetas 8681 puntki ja neljanda kohaga. Kui sinna õnnetuks veidi juurde kruttida, oleks Puka vägilane kindlasti medalimängus.