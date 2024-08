PM PARIISIS Olümpiadebütant Õiglane: nüüd tean, kuidas ulmelise valuga toime tulla

Olete varemgi öelnud, et kui plahvatus ja n-ö purakas on sees olemas, siis on kõik hästi?

Jaa, tunne on väga mõnus. Mul oli Roomas ka mõnus tunne, lihtsalt mingi hetk tekkis ulmeline valu. Ei osanud sellega enam toime tulla. Nüüd olen teadlikum, mis see on. Ja kui tekib, siis oskan ka vastavalt käituda.

Milliste eesmärkidega starti lähete?

Imelik oleks öelda, kui sportlane tuleks võistlusele mitte eesmärgiga teha isiklik rekord. Sõprade [Johannese ja Kareli] eest ma muidugi rääkida ei saa, aga mina tulen igal võistlusel eesmärgiga anda endast parim ja teha seda, mida kõige paremini oskan ehk kümnevõistlust. Kui 1500 m lõpetan, siis ole näha, kus asetsen.

Kui mõtlete võistluse peale, kes võiks lisaks eestlastele oli dekatleedid, keda jälgida?

Käiksin välja kolm nime. Üks on Ayden Owens-Delerme – siine must hobune, võib olla medalihuviline. Lisaks Leo Neugebauer, kes on väga heas vormis ja võib midagi väga pöörast kokku panna. Kolmandaks pakuks Sander Skotheimi, kes näitas Roomas väga head minekut. Kui ta suudab kõik kokku panna, siis on kindlasti medalinõudleja.

Kes staadionile kaasa tulevad elama?

Naljakas, et sa seda praegu küsisid, sest mul abikaasa just praegu helistas: ta jõudis [USAst] Pariisi. Seega minul on väga eriline inimene kaasa elamas. Pere on samuti siin: vanemad ja vend. See on tõesti minu jaoks väga tähtis võistlust, kõik lähedased on kohal.

Kas olete olümpiat ka jälginud?

Olen palju eestlasi vaadanud ja Eestis kodus olles karjusin oma hääle enne võistlust juba peaaegu ära. Lisaks vaatasin korvpalli ka, kui veel Eestis olin. Siin pole enam jõudnud väga telerit vaadata – ainult eestlasi.

Janek Õiglase isiklik rekord 8524 punkti pärineb eelmisest suvest, kui ta lõpetas MMi kuuenda kohaga. 2022. aasta EMi pronksi tõi talle 8346 silma.