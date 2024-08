PM PARIISIS Debütant Pihela: olümpiapiletit oodates olin rohkem närvis kui praegu

«Tunnen ennast üllatavalt hästi ja ütleksin, et siis oli mul suurem närv, kui tuli võistelda, et olümpiakohta saada. Need viimased päevad olid tõesti närvilised, sest pabistasin väga, aga pärast seda, kui sain teada, et saan siia peale, oli väga suur pingelangus. Praegu tunnen ennast juba väga hästi,» sõnas Pihela, kuid lisas, et eks homme suurele Stade de France’ile astudes tuleb tal ikka väike sisse. «Aga ma ootangi seda!»

Viimase lihvi olümpiaks andis Pihela koduses Käärikul, kus kõik sujus ja läks plaanipäraselt. «Tegime kolm nädalat kõvasti trenni ja loodan, et siin nüüd kõik ka õnnestub,» sõnas parimal juhul 1.92 üle lennanud eestlanna.

Tänavu, tõsi, ta seda kõrgust alistanud pole, kuid kolm nädalat tagasi langes siiski väike kivi südamelt, kui esimest korda sel hooajal sai alistatud 1.90. «See oli tore, sest oli alles kolmas kord elu jooksul sellest kõrgusest üle hüpata. Siin oleks mõistagi tore seda neljaski kord teha,» lausus Pihela.

Mis kõrgusest tuleks tema hinnangul üle lennata, et olümpiafinaali saada? «Vaatasin, et kvalifikatsioonis tõstetakse latti vastavalt 1.83, 1.88 ja siis 1.92, millest viimane oleks siis mu hooaja tippmark ja isikliku rekordi kordus. Arvan, et finaali saab 1.95ga ja siis lisaks mõned, kes ületavad 1.92 esimese katsega,» pakkus ta.

Täna sai 20-aastane Pihela olümpial kergejõustikku võõrustava Stade de France’iga ka tutvust teha. Mis mulje 80 000-pealine võistlusareen talle jättis? «Väga ilusa, see helelilla staadion on väga ilus!» alustas ta esteetikast.

Stade de France. Foto: Tairo Lutter

Sealse Mondo rajakatte kohta ütles ta, et tegemist on kiire ja mõnusa tartaaniga, mis muidugi teeb hoojooksu sättimise natukene keerulisemaks. «Kiirem staadion tähendab, et ka hoojooks on tavapärasest kiirem, mistõttu tuleb seda kontrollitumalt teha. Kui seda ei tee…»

«Siis on raskem tehniliselt hüpet kokku panna ja kõik võib lihtsamini ära laguneda,» aitas treener Grit Šadeiko hoolealuse selgitustöö osas välja. «Samas on tal juba veidi kogemusi Mondo peal hüppamisega ehk Elisabeth teab, et ta peab olema kannatlikum.»

Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon toimub Pariisis reede hommikul kell 11.15.