PM PARIISIS Rattur Madis Mihkels ihkab esikümnesse: tuleb loota, et on elu jalad

Kolmapäeva hilisõhtul Pariisi jõudnud Mihkels läks neljapäeva hommikul otse trenni. Võidusõit toimub juba laupäeval. Juba ammu räägiti, et trass peaks talle sobima.

«Võib-olla sobib tõesti. Sõidame päev otsa lühikesi, mulle mitte üle jõu käivaid tõuse. Üldiselt on niisugune profiil mulle alati sobinud. Selleks, et midagi teha, tuleb loota, et on elu jalad,» võttis Mihkels trassi sobivuse ja edulootuse konkreetselt kokku.

Tema esindab Eestit üksi, suuremad riigid on neljaliikmeliste tiimidega. Millised võimalused see jätab? «Ega neljanegi suur ole. Ei teki niisugust kontrolli nagu tavaliselt, kui just mitu suurriiki koostööd ei hakka tegema, et asja koos hoida. Kui ei hakka, tuleb üsna avatud ja rünnakuterohke sõit. Kui keegi peaks otsustama kontrolliva taktikaga peale minema, siis seda siin nelja mehega ära ei tee. Ma ei tea, kas tuleb kasuks või kahjuks, et olen Eestist üksi.»

Isegi kui on elu jalad, tähendab 273 kilomeetrit ränkrasket katsumust. «Nii pikka sõitu tavaliselt võib-olla tõesti pole, aga kui profiilist rääkida, siis leidub ka kõvasti raskemaid. See on siiski ühepäevaklassiku profiil. Ka ühtegi sprinterit ei saa maha kanda,» märkis Mihkels.