PM PARIISIS Uues rollis olümpiat kogev Šadeiko: natukene külmavärinaid on ikka

«Me teame, et Mondo kate on kiire ehk peame teadlikult võtma gramm rahulikumalt. Võib juhtuda, et sammumärki tuleb natuke kaugemale võtta,» kostis ta lähenemise kohta.

Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon on kavas homme, reedel kell 11.15. Mis kõrgus tuleb juhendaja hinnangul lõppvõistlusele pääsemiseks hüpata ja kas Pihela võiks selleks võimeline olla?

«Arvan, et Elisabethil on vaja hüpata isiklik rekord, kuid arvan, et ta on selleks valmis,» viitas Šadeiko nõnda kõrgusele 1.95, kuivõrd latti tõstetakse kvalifikatsioonis vastavalt 1.85, 1.88, 1.92 – mis Pihela senine tippmark – ja 1.95.

Lõpetuseks sai treenerilt aga küsitud, mis tarkuseteri saab ta üldse hoolealusele tolle olümpiastardiks kaasa anda?

Šadeiko: «Oma kogemusi: et kui mina läksin oma esimesele olümpiale, siis mida mõtlesin, ja öelda, et ära neid mõtteid endale pähe lase. Tegelikult ju ongi nii, et see, mis meie sooritusele piirid paneb, on meie aju ja pea. Füüsiliselt on Elisabeth väga heas vormis ja ma ei näe, et siin võiks miski muu, peale iseenda mõtete saatuslikuks saada.

Ta ei tohi lasta närvil selliseks minna, et ei suuda seda enam kontrollida. Tegelikult on olukord ju sama nagu igal võistlusel: alaks on ikka kõrgushüpe. Ta tunneb ala, on teinud elus tuhandeid hüppeid, käinud kümnetel võistlustel, omab noorte tiitlivõistluste, Teemantliiga, EMi ja MMi kogemusi, kus on võistelnud täpselt samade tüdrukutega.

Selles mõttes pole midagi uut, kui siis ainult võistluse nimi. Ma loodan, et oskame Elisabethi kamba peale vajalikul hetkel rahustada. Anne Mägi on äkki selles isegi kõige osavam, sest ta on omal jala ka minu puhul mingeid nippe kasutanud.»