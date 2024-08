PM PARIISIS Kellel tasub meie meeste hinnangul 10-võistluses veel silm peal hoida?

Ent kes oleks siis tema silmis medalikandidaadid? «Loodetavasti kaks-kolm eestlast. Härra Warner on ka seda enne teinud ja teab, kuidas asjad käivad. Tal on tagataskus kogemusi, aga võimalusi on ehk viiel-kuuel sportlasel.

See on kergejõustik: keegi võib teha rekordi, aga lõpetada viiendana ja olla seejärel pettunud, et medalit ei tulnud. Aga võib-olla on tase madalam kui mullu, kes teab...,» jäi Huntoon salakavalaks.

Enamik kergejõustikusõpru loodab siiski, et Pariisis saab näha ajaloo üht kõrgetasemelisemat kümnevõistlust. Potentsiaali selle jaoks igatahes on, sest starti tulevast 22 mehest on koguni 16 varem kokku pannud 8500-punktilise võistluse.

Kümnevõistluse esikolmikud sel sajandil:

2021 Tokyo: 1. Damian Warner (Kanada) 9018, 2. Kevin Mayer (Prantsusmaa) 8726, 3. Ashley Moloney (Austraalia) 8649

2016 Rio de Janeiro: 1. Ashton Eaton (USA) 8893, 2. Kevin Mayer (Prantsusmaa) 8834, 3. Damian Warner (Kanada) 8666

2012 London: 1. Ashton Eaton (USA) 8869, 2. Trey Hardee (USA) 8671, 3. Leonel Suarez (Kuuba) 8523

2008 Peking: 1. Bryan Clay (USA) 8791, 2. Andrei Kravtšenko (Valgevene) 8551, 3. Leonel Suarez (Kuuba) 8527

2004 Ateena: 1. Roman Šebrle (Tšehhi) 8893, 2. Bryan Clay (USA) 8820, 3. Dmitrii Karpov (Kasahstan) 8725

2000 Sydney: 1. Erki Nool (Eesti) 8641, 2. Roman Šebrle (Tšehhi) 8606, 3. Chris Huffins (USA) 8595

Pariisi olümpia kümnevõistlejad ja nende rekordiseeriad Damian Warner 9018 | 10,12 – 8.24 – 14.80 – 2.02 – 47,48 – 13,46 – 48.67 – 4.90 – 63.44 – 04.31,08 Leo Neugebauer 8961 | 10,64 – 7.86 – 17.46 – 2.07 – 48,03 – 14,36 – 57.70 – 5.21 – 56.64 – 04.44,61 Johannes Erm 8764 | 10,60 – 7.91 – 14.99 – 1.99 – 46,81 – 14,30 – 44.56 – 5.20 – 62.71 – 04.24,95 Lindon Victor 8756 | 10,60 – 7.55 – 15.94 – 2.02 – 48,05 – 14,47 – 54.97 – 4.80 – 68.05 – 04.39,67 Ayden Owens–Delerme 8732 | 10,31 – 7.77 – 16.26 – 1.98 – 47,23 – 13,73 – 46.00 – 5.10 – 59.28 – 04.45,59 Niklas Kaul 8691 | 11,27 – 7.19 – 15.10 – 2.02 – 48,48 – 14,64 – 49.20 – 5.00 – 79.05 – 04.15,70 Karel Tilga 8681 | 10,84 – 7.58 – 15.75 – 2.05 – 48,58 – 14,68 – 50.57 – 4.80 – 66.42 – 04.20,73 Zachery Ziemek 8676 | 10,57 – 7.70 – 15.37 – 2.08 – 49,56 – 14,47 – 48.40 – 5.40 – 62.18 – 04.44,97 Ashley Moloney – 8649 | 10,34 – 7.64 – 14.49 – 2.11 – 46,29 – 14,08 – 44.38 – 5.00 – 57.12 – 04.39,19 Sander Skotheim 8635 | 10,82 – 7.93 – 13.96 – 2.17 – 47,50 – 14,30 – 46.18 – 4.60 – 61.27 – 04.22,41 Harrison Williams 8630 | 10,65 – 7.48 – 15.33 – 1.99 – 46,35 – 14,22 – 47.26 – 5.20 – 59.07 – 04.35,30 Heath Baldwin – 8625 | 10,85 – 7.46 – 16.52 – 2.13 – 48,58 – 13,77 – 43.67 – 4.85 – 66.69 – 04.41,87 Markus Rooth 8608 | 10,81 – 7.61 – 15.31 – 2.03 – 49,05 – 14,43 – 48.63 – 5.10 – 63.71 – 04.29,66 Makenson Gletty 8606 | 10,55 – 7.59 – 16.27 – 2.02 – 47,60 – 13,88 – 43.54 – 4.90 – 57.47 – 04.27,70 Janek Õiglane 8524 | 10,94 – 7.47 – 15.08 – 2.02 – 48,41 – 14,51 – 40.85 – 5.10 – 70.45 – 04.23,42 Sven Roosen 8517 | 10,49 – 7.48 – 15.03 – 1.91 – 46,64 – 14,18 – 43.88 – 4.70 – 64.04 – 04.20,77 Jorge Urena 8381 | 10,78 – 7.35 – 14.42 – 2.04 – 48,39 – 14,00 – 39.37 – 4.90 – 64.00 – 04.24,04 Daniel Golubovic 8336 | 11,03 – 7.22 – 14.86 – 2.00 – 48,58 – 14,09 – 47.66 – 4.90 – 56.95 – 04.22,52 Rik Taam 8326 | 10,73 – 7.33 – 14.56 – 1.83 – 47,18 – 14,47 – 47.29 – 5.00 – 57.63 – 04.20,99 Till Steinforth 8287 | 10,41 – 7.59 – 13.48 – 1.98 – 47,38 – 14,12 – 42.18 – 4.70 – 59.53 – 04.37,73 Ken Mullings 8176 | 10,45 – 7.56 – 15.43 – 2.03 – 49,61 – 13,72 – 43.63 – 4.80 – 54.50 – 05.09,77 Jose Fernando Ferreira Santana 8063 | 10,71 – 7.10 – 15.07 – 1.90 – 49,65 – 14,15 – 43.99 – 4.90 – 63.37 – 04.54,75