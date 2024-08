PM PARIISIS Treenerite sisekaemus: kui hästi on Eesti 10-võistlejad olümpiaks valmis?

Huntoon tõi välja huvitava nüansi. Kuuldavast on tänavune võitlusrada võrreldes eelmise olümpiaga kaks protsenti kiirem. «Viimase MMi rada oli kehv. Seega võib öelda, et nüüd on rada ise seitse protsenti kiirem kui mulli,» arvutas ta taas.

Baily ja Õiglase dünaamika toimib

Eestlaste triost on kõige vähem oma praeguse treeneri koostööd teinud Õiglane. Ta sai Ryan Bailyga kokku eelmise aasta lõpus, kui too asendas Georgia ülikoolis ametist lahkunud James Thomast.

«Olen kergejõustiklasi treeninud üle 20 aasta. Just mitmevõistlejaid, nii mehi kui ka naisi,» tutvustas end mitmes erinevas USA ülikoolis töötanud juhendaja.

Baily sõnul on Õiglane juba kogenud sportlane, kes ei vaja nii palju treenimist kui suunamist. Lisaks töötab Vändrast pärit dekatleet juba ka ise aastaid osaliselt samas ametis.

«Janeikile on kõige olulisem, et oleks keegi, kellega mõtteid vahetada. Janek ei aita ainult teisi, vaid ka ennast. Treenerina näeb ta asju teise perspektiiviga, mis aitab ka teda sportlasena. Ta teab, mida tahab, et kõrvalt jälgiksin,» arutles Baily, kelle sõnutsi on Õiglase kõige keerulisem ala teivashüpe.