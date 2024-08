PM PARIISIS Geenitestil põrumisega MMilt eemaldatud, kuid olümpiale lubatud poksija lõi vastase vähem kui minutiga auti

Meie poksija Angela Carini peab minema ringi võitlema sportlasega, kes sündis mehena ja nüüd on naine, kes varem on eemaldatud maailmameistrivõistlustelt, kuid nüüd Pariisis saab võistelda. Võistlema on lubatud isik, kel on mehe füüsiline jõud, see ei lähe kokku olümpiavaimuga. Oleksin üllatunud, kui sündsuse ja teaduse, naiste õiguste austamise piire pole ületatud,» vahendas Salvini öeldut ajaleht Corriere della Sera.

Sama väljaanne märkis, et pole kinnitust, et Khelif sündis mehena ja on sugu vahetanud ning kindlalt transsooliseks ei saa teda seetõttu nimetada.

Paljud kritiseerivad ROKi otsust lubada nood kaks poksijat olümpiale. Näiteks võtsid X-is (endine Twitter) sõna iirlasest eksmaailmameister Barry McGuigan ja endine Inglismaa ujuja Sharron Davies.

Shocking dangerous and profoundly unfair on Women & Girls. IOC hang you head in shame 👎 https://t.co/j8KxNEXlCm — Barry McGuigan (@ClonesCyclone) August 1, 2024

ROK teatas vastuseks Briti ajalehehe The Guardian: «PBU (olümpia poksivõistlust korraldav ROKi kontrolli all olev organisatsioon – toim) kasutab samu reegleid, mis olid 2020. aasta Tokyo olümpial. Need lähtuvad suuresti 2016. aastal Rio olümpia järel vastu võetutest. PBU püüab minimeerida erinevate reeglite mõju sportlastele ja tagada nende ettevalmistuse järjepidevuse.»