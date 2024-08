Puusta lõpetas Pariisi olümpia 17. kohal

Neljapäeval peeti võistluse kolm viimast sõitu. Nendes sa Puusta vastavalt 17., 14. ja 15. kohaga. Kokku sai eestlanna 162. punktiga 17. koha. Liider on britt Emma Wilson (18p), teisel kohal on Iisraeli purjetaja Sharon Kantor (49p) ja kolmas itaallanna Marta Maggetti (70p). Tasub märkida, et sellel alal on eesmärk võimalikult vähe punkte koguda. Edasi pääses kümme paremat.