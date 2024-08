PM PARIISIS Ratsutaja My Relander: juba olümpiale saamine oli omamoodi ajalugu

Oleks tahtnud suuremaid radu hüpata, sest see hooaeg pole me veel 165 cm tasemel (just nii kõrged on olümpial takistussõidu takistused, mida on raja peale 10-14 - K.J.) saanud hüpata. Eelmine aasta saime siiski mõned tõsisemad rajad alla, seega teoorias peaks kogemust olema, aga oleksime siiski tahtnud natukene võistelda ka tänavu.

Kui suur mure see on, et te pole tänavu 165 cm takistusi hüpanud?

Ega hobune tegelikult ju tea, kui kõrged need takistused on: kas see on 155, 160 või 165. Kui hobusel on minek, siis ei mängi see ka nii suurt rolli, kuigi parkuuri tehnilisus muutub väga palju. Oleme saanud kodus treenida, aga oleks soovinud saada ka suuremaid sõite alla.

Nagu oleme lugenud, oli Experdi esialgne hüppevõime sootuks 140 cm ja te ei eeldanudki, et temast võiks saada hea takistussõidu hobune. Mille pealt säärane areng on tal tulnud?

Kui Experdi ostsime, siis oli plaan tõesti, et temast saab juunioride taseme hobune ehk takistused kuni 140 cm. Kuna ta tegi seda taset väga hästi, siis vaikselt hakkasime kõrgusi suurendama ja ta tegi neid ikka hästi!