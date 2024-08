PM PARIISIS Debütant Pihela pühkis pisarad: alguses olin kurb, aga siis meenus, et olen olümpial!

«Eks ikka olin alguses kurb. Arvan, et see on normaalne, kui tiitlivõistlusel põrud. Kõik oleks kurvad,» rääkis 32 sportlase konkurentsis 26. kohta jagama jäänud Pihela.

«Aga siis vaatasin teisi ja lasin neile kaasa. Ja siis tuli meelde, et olen olümpial! Siis läks tuju natukene paremaks. Ikka on uhke tunne siin olla. Läks, nagu läks.»

«Ma ei olnud ülienesekindel. Lihtsalt ütlesin, et kõik on hästi sujunud. See ei tähenda, et olen ülienesekindel. Kindlasti mitte. See on mu esimene olümpia. Tuleb väike närv sisse,» arutles Pihela.