PM PARIISIS Lühikesed ja kiired slaalomisõidud ei sobinud Ingrid Puustale

Ta lausus, et teise päeva järel oli kõik veel võimalik, paraku aga tuli võistluskavasse sisse liiga palju slaalomisõite, mis temale hästi ei sobinud. «Neid sõitsime keskmises tuules ja need olid mulle kõige keerulisemad. Need on lühikesed, viieminutilised sõidud, kus tahapoole jäädes on raske end kõrgemale võidelda. Lootsin, et rohkemm tuleb kursisõite, aga sõitsime palju hoopis slaalomit.»