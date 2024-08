PM PARIISIS Õiglase abikaasa: hakkan praegugi nutma – Janeki lapsepõlveunistus täitus

«See juhtus Sevillas. Sõitsime kahe parima sõbrannaga hiliselt lennult Uberiga linna. Kell oli 23.45. Olin närvis. «Vajan suuvett! Kas näen ikka hea välja!?» Mäletan, kui ta tänaval minu poole kõndis. Olin nii elevil, et jooksin talle vastu. Mäletan, et mu telefon kukkus taskust välja. Aga pinged läksid kiiresti maha. See oli imeline!»

Edasine, nagu öeldakse, on ajalugu! Tõsi, ka 2021. aasta suve kihlumise lugu oli vahva.

«Mõtlesin alati, et saan aru, kui ettepanekut võib oodata. Aga sain šoki, see tuli üllatusena,» alustas Kendra.

«Läksime Kadrioru parki. Tegelikult nägin meie kihlust pildistanud fotograafi. Aga esiti arvasin, et ta on mingisugune veidrik. Mina poseerisin ja Janek tegi pilte. Nägin, et mingi mees filmib mind. Oleksin peaaegu ettepaneku ära rikkunud. Tahtsin tollele mehele öelda, et mis sul viga on, mida sa teed!? Ettepaneku eel ütles Janek, et kallis, kõik on hästi. Siis langes ta ühele põlvele ja sain aru, mis toimub. See tuli šokina, aga olin väga õnnelik. See oli ilus hetk!»