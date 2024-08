Karl-Martin Rammo ebaõnnestunud võistluspäeva järel: tunne pole üldse nii kehv kui tulemus

Eile toimunud kahes esimeses sõidus sai Rammo 34. ja 6. koha. Avapäeva järel hoidis ta kokkuvõttes 21.kohta.

Täna toimusid järgmised kaks sõitu, kus eestlane saavutas 28. ja ja 39. koha. Nelja sõidu järel hoiab Rammo kokkuvõttes 68 punktiga 30. kohta.

Hetkeseisuga on 15 punktiga liider austraallane Matt Wearn.

Tasub märkida, et sellel alal on eesmärk võimalikult vähe punkte koguda.

Karl-Martin Rammo kommenteeris enda senist võistlust Kuku raadiole järgnevalt:

Eile kaks ilusat sõitu. Esimesest sõidust tuli küll karistus, mis kohta alandas. Täna nii hästi ei läinud. Mis täpselt toimus?

Täna oli iroonilisel kombel tegelikult tunne isegi parem, aga oli hästi-hästi vaikne ilm ja oli üldse piiripealne, kas sõita saab. Mul mõlemad stardid kahjuks ebaõnnestusid ja sealt sellise väikese tuulega end tagasi võidelda on ääretult keeruline. Tulemus on väga kehv, aga tunne pole üldse nii kehv kui tulemus. See annab lootust järgnevateks päevadeks.

Kui keerulised need tuuleolud seal on?

Purjetamisvõistlustel ikka tuleb ette, et tuuleolud on just võistluste ajal sellised, nagu nad tavapäraselt pole. Täna õhtuks lubatakse 20 m/s ja enam tormi, kus peaksime justkui paadipargis kõik purjekad ja kaatrid kinni siduma, et need minema ei lendaks. See torm oleks pidanud suhteliselt keskpäevast vaikselt-vaikselt tulema hakkama. Täna pidi olema väga tugev tuul, aga mingil põhjusel tuul endast võistluste ajal märku ei andnud. Esialgu on väga-väga vaikne. Ilmselgelt on keeruline ja seda tegelikult kõigil.

Kui reaalseks sa pingereas ülespoole kerkimist pead?

Natukene sõltub sellest, mis ilmad meil edaspidi on. Ilmateade endiselt lubab, et tuul läheb tugevamaks. Kui regatieelselt olid sisuliselt igapäevaselt tugevad tuuled, siis mul oli tunnetus väga hea, et täna see vaikne tuul oli meile siin kahe ja poole nädala jooksul suhteliselt esmakordne. Kui tuleb see, mida ilmateade lubab, siis ma loodan küll, et minu võistlused lähevad ülesmäge. Tänane päev oli ilmselgelt tulemuste kontekstis väga negatiivne.

Võistlus saab uute sõitudega jätku juba homme.