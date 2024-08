Õiglane: homme panen samamoodi edasi

Janek, me kõik ootame sealt tabloo poolt tulemusi, aga super esimene päev. Miinimum pingutus, kuid maksimum tulemus. Miinimum pingutus kindlasti ei olnud, aga siiski, see mida sa lubasid, et ma ei hakka üle pingutama, ma teen täpselt nii palju ära, kui vaja ja siis lähen järgmise ala peale edasi. See strateegia töötas.

Jah, kaugushüppes tegelikult tegin ühe katse lisaks. Huvitav oli, et mul see miinimum plaan oli 7.25, et kui oleks esimese katsega ära teinud, siis ma oleks lõpetanud. Kõrguses oleks tegelikult praeguses situatsioonis isegi lasknud hüpata, aga me ei tea, kuidas homme situatsioon on. Jooksualad, mida ma olen lifinud, see näitas, et mul on vorm hea.