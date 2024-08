PM PARIISIS Medalimängus olev Erm: 4+ või 5- päev!

Siinse publiku kohta, mis on erakordselt lärmakas ja uljas – nimelt viibis üks 400 m jooksu start seetõttu, et prantslased elasid nutiseadmete vahendusel valjuhäälselt kaasa ujumises taas olümpiavõitjaks kroonitud Leon Marchandile –, jagus Ermil aga ainult kiidusõnu.

«Kui 100 meetris [Makenson] Gletty kõrval olin, siis see möire oli nii võimas, et endalgi tuli kananahk peale. Sealt sai natukene endalegi energiat varastatud. Aga tõesti on väga võimas ja eestlasi on ka nii palju! Kõik lehvitavad lippe ja karjuvad. Nii mõnus on!» sõnas Erm.