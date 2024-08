PM PARIISIS Avapäev võttis Tilga suud krimpsutama: väga ei jäänud rahule

Kõrgus oli... noh kõrgusest ma ei hakka rääkima. Oli üks hea katse, see oli 1.99 kolmas, aga kõik ülejäänud oli selline keskmine. 400 m oli okei. Ma mõtlesin seal pressikonverentsil, et küll need hüpped meelde tulevad, siis vist ei tulnud väga.

Kõrgushüppes, nagu ütlesid, 1.99 kolmas katse oli nii super, et oleks võinud väga kõrgele hüpata. Miks 2.02 peal jäi natukene passiivseks see jooks?

Jah, seda ütles treener ka, et hoojooks kuidagi ei klappinud ja sellest agressiivsusest jäi nagu puudu. Ei saanud seal lati peal seda rotatsiooni selle arvelt ka ja seal andis juba põlv ka natukene tunda. Midagi hullu ei ole, aga see ka võib-olla teeb natukene ettevaatlikumaks.

400 meetris väga agressiivselt ei alustanud. 180 m peal kuni 220 oli päris hea seis, et lõpp vajus pisut ära. Kuidas kommenteerid?

Tegin oma jooksu. Ma teadsin, et kõik on minu jooksus minust pea sekundi kiiremad: ma ei hakanudki kaasa minema esimese 200 peal, sest oleks ennast täiesti nulli ära jooksnud. Jooksin oma jooksu ja lõpp läks raskeks. Üritasin panna nagu Janek eelmises jooksus, aga ei olnud minus seda jõudu.

Karel, mida see esimene päev sulle näidanud on? Millised on homsed plaanid?

Homme on nagu tänagi, üks ala korraga. Rekordigraafikust ma ei tea, kui palju ma maas olen: vist päris korralikult. See läks juba kaugushüppega minema. Aga kui punktisummast rääkida, siis selline 8400-8500 on kindlasti veel püütav, nii et üks ala korraga.