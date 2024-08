PM PARIISIS SPIKKER! Kuidas Erm ja/või Õiglane võiks veel olümpiamedali eest võidelda?

Ka siis, kui tuua rekordseeriate kõrval mängu isiklikud rekordid, on jälitajad need, kel näib natukene rohkem varu. Roothil leidub paberil 36, Neugebaueril 48 ja Victoril 53 punkti.

Ent need erinevused on siiski nõnda väikesed, et pärast kaheksat ala on kuld ikkagi pigem Roothi ära anda kui Neugebaueri või Victori võtta.