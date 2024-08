PM PARIISIS Madis Mihkels: mõne korra hüppasin minekutesse, aga need ei läinud kuhugi

Kas tal olnuks kusagil variant end veidi kõrgemale kohale vinnata? «Kui oleksin teise linnaringi tõusu natuke eestpoolt alustanud, olnuks imepisike võimalus too ring üle elada, aga järgmisel ringil oleksin nii või naa maha jäänud,» ei jäänud Mihkelsil, kes elus on varem kolmel korral sõitnud ligilähedaselt sama pika (250-260 km) distantsi, midagi kripeldama.

Treener Jakin märkis: «Madis on veel noor poiss ja tal on ees olümpiaid, kus paugutada. Müts maha, et ta ilusti lõpetas. Muidugi ootasime, et ta jõuaks esikümnesse, see olnuks ülisuper, aga mul ei ole talle ühtegi etteheidet.»