PM PARIISIS Olümpial imet teinud Õiglane: täiesti müstiline, mis juhtus

«Ütlen ausalt, et [lõppu] ei mäleta. Virvendas ees, see oli kohutav. Elu teine aeg. Aja mõttes väga kõva. Kuklas oli mul mõte, et tahaksin joosta aega, millega saaks 8550 punkti, et saaks järgmise aasta MMile peale. Ja veel lõpuks 8572...»

Kas oli seda kõike väärt? «Muidugi! Ma ei vahetaks seda valu mitte millegi vastu,» kõlas kiire vastus.

Lisaks emotsioonidele oli teine päev ideaalilähedane ka sportlikult. Õiglane tunnetas juba viie ala järel, et kui põlv vähegi vastu peab leidub potentsiaali. Aga kas just nii palju.

«Olin mentaalselt valmis. Aga mingitel momentidel pidin [avapäeval] tagasi hoidma. Kaugushüppes tegin kaks katset. Kõrguses oleksin tahtnud rohkem hüpata. Aga väga targad inimesed Mardna ja Jamnes ütlesid, et homne on ka veel vees. Võib-olla on põlv täitsa paistes,» meenutas Õiglane.

Kutu, aga rahul! Foto: Tairo Lutter

Tasub meelde tuletada, tegemist oli tema esimese olümpiaga. 1500 meetri jooksu järgset tunnete tulva aga mujalt ei saagi.

«Olümpia on püha. Spordipüha tuleb iga nelja aasta tagant. Pisar tuli sellest ka, et teadsin, et see on üsna kindlalt mu viimane olümpia. See oli ka üks põhjus teha selline võistlus. Anda endast maksimum. Imelik, kui ma oleks kurb või tuim. See tuli kõik otse südamest,» arutles Õiglane, kelle aitasid finišisse ja ajakirjanike ette õnnejoovastus ja...

«Mul on sees praegu palju kompvekke. Mul oli kommipidu kaks päeva. Homme hommikul on kindlasti päris valus ärgata, praegu on põlv päris kehvas seisus.»

Ta lõpetas: «Mul oli eelkõige suur au siis kahe suure mehega, Jussi ja Kareliga (Karel Tilga – J.J) koos võistelda. Nemad on ka kõvad mehed. Pange see ka kirja!»