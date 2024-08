PM PARIISIS Õiglase treener: Janek tegi midagi, millest väga paljud sportlased võiksid õppida

Ryan Baily Foto: Tairo Lutter

Õiglane tunnistas ka, et ta tuli Pariisis starti suuresti tänu doktor Mihkel Mardnale ja füsioterapeut Risto Jamnesele. Mis hädadest tuli tal siis üle olla ja kuidas ta seda tegi?

«Janekul tuli lihtsalt unustada, et tal on hädad. Jah, põlv võis teda küll häirida, aga ta ei tohtinud lasta sel võimust võtta. Mida Janek siis tegi ja mis on väga tark lüke - me ei rääkinud sellest kordagi, vaid lihtsalt hoolitsesime põlve eest.

Me ei teinud põlvest teemat, sest väga sageli muudab asjad rääkimine probleemi hullemaks. Janekiga me aga seda ei teinud. Me ei öelnud tõesti mitte midagi selle kohta, mitte keegi tema abilistest.

Me ainult hooldasime teda ja hoidsime tema pea õige asja juures. Me ei teinud asjast probleemi ja see ongi vahel parim, mis sa saad teha. Täna, enne tõkkejooksu ta mainis põlve korra ja sai veidi ravi, aga seejärel jätsime selle taas sinnapaika.»

Õiglase seeria oli lõpuks: 10,89 - 7.25 - 14.58 - 1.99 - 48,02 - 14,45 - 43.39 - 5.30 - 71.89 - 04.25,59. Mida teie nähtu kohta ütlete?

Janek saatis mulle eile õhtul sõnumi: «Pagan võtaks, treener, tunne on ülip**k, aga mul oli lihtsalt nii lõbus» (f**k, coach, I feel so s**t, but damn that was fun - K.J).